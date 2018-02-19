Ярославль, 19 февраля, 2018, 10:24 — ИА Регнум. В Ярославском районе застрелен 63-летний владелец похоронного агентства «Ритуал-Сервис» Юрий Опехтин. Об этом сообщает портал 76.ru.

Pixabay.com Кровь

Как сообщил источник ИА REGNUM, убийство произошло в субботу во дворе дома предпринимателя в одном из поселков Ярославского района. На месте были найдены гильзы от патронов.

Юрий Опехтин являлся одним из основателей частного похоронного бизнеса в Ярославле. Он работал в этой сфере с 1990-х годов. Начав в фирме «Руно», затем открыл компанию «Ритуал-Сервис». Некоторое время назад компания разделилась из-за конфликта учредителей, в настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, ООО «Ритуал-Сервис» находится в стадии ликвидации, ликвидатором значится как раз Юрий Опехтин. Впрочем, как рассказал источник ИА REGNUM в данной сфере, Опехтин открыл новую фирму и продолжал работать весьма успешно.

Этот рынок является в Ярославле высококонкурентным, действуют около 20 фирм. Между тем никогда конфликты между предпринимателями-«похоронщиками» не выливались в открытые столкновения.

По некоторым данным, погибшим найден еще один бывший сотрудник «Ритуал-Сервиса», так ли это, и связаны ли между собой данные события, неизвестно. В правоохранительных органах пока не комментируют убийство Опехтина, ссылаясь на тайну следствия.