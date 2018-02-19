Москва, 19 февраля, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Рубль 17 февраля не демонстрировал резких колебаний в паре с долларом, несмотря на волатильность курса американской валюты на международном рынке форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Котировки пары открылись гэпом вниз и обновили двухнедельный минимум, но ниже отметки 56 рублей не ушли. Пара евро/рубль показала просадку почти на 1% в условиях фиксации прибыли по евро/доллару после четырех дней активного роста», — отметил эксперт.

Российская валюта сохраняет тенденцию к укреплению, опираясь на долгосрочный медвежий тренд по доллару, которым сейчас движут опасения за рост экономики и двойной дефицит, нивелирующие ускорение инфляции.

«Локально рубль ощущает поддержку со стороны налогового периода, а также сохраняющегося высокого спроса на ОФЗ.

Подкрепляет позитивную тенденцию динамика в сырьевом сегменте, где за прошедшую неделю баррель Brent отыграл часть потерь предыдущей пятидневки и сегодня утром продолжает продвигаться на север, расположившись над уровнем $65», — пояснил Ковалев.

17 февраля стало известно, что число буровых в США продолжило расти, увеличившись на семь штук до 798 единиц. Однако нефть продолжила дорожать и после релиза, что может сигнализировать о нежелании игроков продавать актив на данном этапе, и это позитивный фактор для нашей валюты.

«Рубль также с оптимизмом ждет решения агентства Standard & Poor’s по рейтингу России, которое будет принято 23 февраля — участники рынка надеются на повышение рейтинга.

В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может протестировать уровень 56 рублей в условиях подъема Brent и возобновления продаж доллара», — считает эксперт.

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