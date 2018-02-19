Ярославль, 19 февраля, 2018, 09:58 — ИА Регнум. На территории Ярославской области за 2017 года введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 793,79 тыс. кв. м жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Строительство дома в Ярославле

Согласно информации департамента строительства, в 2017 году ввод в эксплуатацию жилья эконом-класса составил 721,00 тыс. кв. м или 95% от общего объёма. Рост объема построенного стандартного жилья по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 21%.

Плановый показатель по вводу жилья на 2017 год, установленный в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2014 — 2020 годы, перевыполнен на 11%.

Уровень обеспеченности населения Ярославской области жильем вырос до 27,1 кв. м. на человека. За последние 4 года обеспеченность жильем увеличилась на 1,7 кв. м в расчете на человека.

На территории региона продолжается снижение стоимости жилья на первичном рынке, в частности, показатель снижения стоимости 1 кв. м в процентном соотношении к 2012 году составил 29,9% (с учетом индекса дефлятора). В реальных цифрах средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке на территории области по итогам 2017 года составила 46 424 рубля. Еще в 2013 она составляла 54 282 рубля за 1 кв. м.

Снижение цен на жилье и рост жилищного строительства на территории Ярославской области за последние четыре года привело к повышению доступности жилья, сообщают в региональном правительстве. Коэффициент доступности жилья, определяющий число лет, в течение которых семья из трех человек может накопить на квартиру, в регионе за 2017 год составил 2,6 лет. Еще в 2014 году этот коэффициент составлял 4,6 лет.