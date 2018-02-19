Вашингтон, 19 февраля, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телеканала CBS не исключил, что в отношении некоторых граждан Российской Федерации могут быть введены новые ограничительные меры.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

«Мы (официальный Вашингтон) уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок», — сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос, почему администрация Дональда Трампа не расширяет санкционные меры в отношении РФ согласно новому закону.

По его словам, в настоящее время власти США рассматривают возможность введения новых санкций против еще нескольких лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад», в котором содержатся имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов. Всего в список попали 210 имен — 114 чиновников и 96 бизнесменов.

Предполагается, что в ближайшее время в отношении фигурантов черного списка будут введены ограничительные меры.

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