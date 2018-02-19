Горно-Алтайск, 19 февраля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Главный санитарный врач по Республике Алтай Леонид Щучинов издал постановление «О проведении мероприятий по профилактике чумы в Республике Алтай в 2018 году». Как следует из текста документа, необходимость в широкомасштабных мероприятиях возникла после анализа эпидемиологической ситуации и выявления новых эпизоотических участков чумы общей физической площадью 878,8 км2.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

«Впервые за весь период наблюдения за очагом 9 штаммов выделено от иксодовых клещей, снятых с трупа серого сурка. При исследовании методом ПЦР на наличие ДНК чумного микроба 796 биологических объектов, добытых и собранных в природном очаге чумы, получено 52 (6,5%) положительных результата (2016 г. — 1334 и 74 (5,5%) соответственно). Средняя заражённость носителей возбудителем чумы в очаге составила в 2017 г. — 1,66% (2016 г. — 2,02%, 2015 г. — 1,2%, 2014 г — 0,9%), в том числе сурков — 15,7% (2016 г. — 10,9%, 2015 г. — 11,5%, 2014 г — 4,5%). Средняя зараженность блох — 0,29% (2016 г. — 0,74%, 2015 г. — 0,08%, 2014 г. — 0,01%)», — отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

По оценке специалистов этого ведомства, кроме угрозы возникновения местных случаев заболеваний, существует высокая вероятность заноса чумы с сопредельной территории Монголии, неблагополучной по чуме. Летом 2017 года специалисты Алтайской противочумной станции обследовали там пять участков приграничной с Россией территории, выявив восемь культур возбудителя чумы основного подвида. Известно также, что при проведении полевых работ обнаружено большое количество мумифицированных трупов сурков, свидетельствующих об их большом падеже, обусловленном эпизоотией чумы.

Кстати, анализ случаев заболеваний чумой, зарегистрированных в Кош-Агачском районе в 2014—2016 годах, показывает, что заражение людей может происходить не только в дикой природе, но и в населённых пунктах и на животноводческих стоянках. Об этом свидетельствуют находки заражённых шкурок сурков на мусорных полигонах, а также трупов и костных останков сурков, заражённых возбудителем чумы, вблизи стоянок животноводов. Учитывая то, что этот район ежегодно посещают десятки тысяч туристов, угроза как заражения людей чумой в природном очаге, так и выноса инфекции за пределы района с находящимся в инкубационном состоянии или больным человеком, увеличивается.

Среди нескольких десятков профилактических мероприятий, запланированных на 2018 год, значится создание необходимого запаса противочумной вакцины (18 000 накожных доз), раздача листовок по профилактике чумы, усиление отлова безнадзорных животных и даже — организация дорожных постов для досмотра автомобилей на неблагополучных по чуме участках (в целях выявления и пресечения фактов браконьерской охоты и профилактики чумы).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Монголии, по приказу министра окружающей среды и туризма, введён запрет на охоту на сурков сроком на три года. Причина — значительно сокращение численности этих зверьков. Мясо сурков считается у монголов деликатесом, полезным для здоровья мужчин. При этом животные являются природными переносчиками чумы.