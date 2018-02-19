Кемерово, 19 февраля, 2018, 09:05 — ИА Регнум. В городе Кемерово жертвами пожара стали три человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 19 февраля, возгорание произошло в частном доме в Заводском районе.

Wallspaper.ru Пожар

Пожар днём 18 февраля заметили местные жители. Они и вызвали пожарных. После ликвидации возгорания были обнаружены тела трёх человек. Погибшие — 44-летняя женщина и двое её дочерей, одна из которых несовершеннолетняя.

Читайте также: Родители и двое детей погибли при пожаре в Кемеровской области

Очагом возгорания, по данным экспертов, стала веранда. Вечером накануне пожара жильцы дома видели, что зола, которую они здесь складировали, дымится. Женщины немного залили её водой и закидали снегом, решив, что она не загорится.

Точную причину возгорания установит экспертиза.

Следственные органы возбудили по факту смертельного пожара уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека погибли в огне в Кемеровской области в октябре 2017 года. Жилой дом загорелся в посёлке Бенжереп-1. После тушения пожара спасатели обнаружили тела 30-летнего мужчины, его 32-летней супруги, а также двух детей девяти и трех лет.