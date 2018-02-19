Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Страны Евросоюза и США неправильно воспринимают Россию. «Когда на Западе рассуждают о растущем влиянии России, подается это по большей части в отрицательном ключе», — заявил на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Происходит это, как отметил глава МИД РФ, из-за нежелания видеть реальную Россию.

«За минувшие десятилетия ЕС так и не смог найти «золотую середину» в отношениях с нашей страной. В 1990-е гг. прошлого века доминировало представление о России как о «подмастерье», которого надо методично, невзирая на возражения, обучать по западным стандартам. Ныне в ходу иррациональный миф о «всемогущей российской угрозе», следы которой пытаются найти повсюду — от «брекзита» до каталонского референдума», — поясняет глава российского ведомства.

При этом, отмечает Лавров, «оба стереотипа глубоко ошибочны и говорят лишь о нехватке здравомыслия и понимания» России.

Глава российского дипломатического ведомства добавил, что Россия, в свою очередь, своих подходов к сотрудничеству с ЕС не меняла. Однако задача выстраивания подлинно стратегического партнерства, надежной и устойчивой системы связей, гарантирующей повышение совместной конкурентоспособности России и ЕС, остается нереализованной.

«Не по нашей вине», — сказал Сергей Лавров.

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Глава МИД РФ добавил, что, «находящаяся в сложных геополитических условиях, Россия, как никто другой, заинтересована в системных отношениях с европейскими соседями, основанных на взаимоуважении и четких правилах игры.

«На протяжении многих лет после падения Берлинской стены и объединения Германии, в котором Россия сыграла решающую роль, мы стремились сделать максимум возможного для выстраивания в евроатлантическом регионе архитектуры равной и неделимой безопасности… К сожалению, наши призывы к равноправному диалогу, реализации на практике принципа неделимости безопасности не хотели слышать», — отметил Лавров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 53-я Мюнхенская конференция по безопасности проходила в Мюнхене с 17 по 19 февраля. Гостиница Bayerischer Hof приняла 30 глав государств и 80 министров, которые провели три дня за обсуждением мировой обстановки.