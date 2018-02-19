Киев, 19 февраля, 2018, 08:39 — ИА Регнум. На Украине 80% всей потребляемой рыбы импортируется из других стран, заявил первый заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк, сообщает 19 февраля «Укринформ».

Снейдерс Франс. Рыбная лавка

По его словам, большая часть рыбной продукции не производится на Украине, хотя в стране есть все возможности для того, чтобы выпускать собственную рыбную продукцию, нужно только начать развивать производство аквакультуры.

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Мартынюк отметил, что импортная рыба на Украине — хороший заработок для браконьеров, с которыми необходимо бороться. Так, злоумышленники вылавливают рыбу на Украине бесплатно, а потом продают, выдавая пойманную рыбу за импортный продукт.

Чтобы предотвратить браконьерство и нарастить собственное рыбное производство, государственное рыбное агентство должно увеличивать соответствующие мощности, подчеркнул замминистра.

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Напомним, в 2017 году на Украине была зафиксирована вспышка ботулизма — болезни, приводящей в тяжелых случаях к смерти. Главным распространителем болезни стала некачественная рыбная продукция, продающаяся в обычных магазинах и супермаркетах. В 2017 году от ботулизма на Украине умерли не менее пяти человек.