Украинская рыба на 80% — импортная
Киев, 19 февраля, 2018, 08:39 — ИА Регнум. На Украине 80% всей потребляемой рыбы импортируется из других стран, заявил первый заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк, сообщает 19 февраля «Укринформ».
По его словам, большая часть рыбной продукции не производится на Украине, хотя в стране есть все возможности для того, чтобы выпускать собственную рыбную продукцию, нужно только начать развивать производство аквакультуры.
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Мартынюк отметил, что импортная рыба на Украине — хороший заработок для браконьеров, с которыми необходимо бороться. Так, злоумышленники вылавливают рыбу на Украине бесплатно, а потом продают, выдавая пойманную рыбу за импортный продукт.
Чтобы предотвратить браконьерство и нарастить собственное рыбное производство, государственное рыбное агентство должно увеличивать соответствующие мощности, подчеркнул замминистра.
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Напомним, в 2017 году на Украине была зафиксирована вспышка ботулизма — болезни, приводящей в тяжелых случаях к смерти. Главным распространителем болезни стала некачественная рыбная продукция, продающаяся в обычных магазинах и супермаркетах. В 2017 году от ботулизма на Украине умерли не менее пяти человек.