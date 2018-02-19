Горно-Алтайск, 19 февраля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. В селе Верх-Бийск Турочакского района Республики Алтай, где в последние месяцы прошло несколько акций протеста, связанных с варварской вырубкой леса, сгорел дом местного активиста Владимира Шевцова. В республиканском ГУ МЧС РФ сообщили, что возгорание произошло накануне ночью, 18 февраля. Для борьбы с огнём потребовалось привлечь семерых пожарных и три единицы техники. По данным, которые приводят сегодня, 19 февраля, «Новости Горного Алтая», некоторые местные жители скептически относится к заявлениям о «политической подоплеке» произошедшего, указывая на то, что у Шевцова конфликтные отношения с родственниками, но что касается причины ЧП, сам хозяин и спасатели высказались однозначно — поджог.

Администрация МО «Турочакский район» Митинг в защиту лесов в районе сёл Тондошка и Верх – Бийск, произрастающих на землях сельхоз назначения

Известно, что буквально 13 февраля у резиденции полномочного представителя президента РФ в Новосибирске проходил пикет против массовой вырубки леса рядом с Телецким озером, в котором Владимир Шевцов принимал самое активное участие. Жители Турочакского и Чойского районов, где осенью 2017 года активно велась рубка леса, намерены добиться создания вокруг побережья озера буферной зоны радиусом 100 км, как на Байкале. Соответствующее обращение в ходе поездки было передано в приёмную полпреда Сергея Меняйло.

Напомним, несмотря на то, что реликтовый алтайский лес буквально выкашивается, вырубка леса на землях сельхозназначения не попадает под статью 260 УК РФ («Незаконная рубка леса»). Этой лазейкой в законодательстве и пользуются недобросовестные предприниматели. По данным авторов петиции, созданной в конце 2017 года, рубка ведется на площади более чем 500 гектаров. Ежедневно из Турочакского района вывозится более тысячи кубометров сосен.

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«Власти в республике говорят, что они бы рады повлиять на ситуацию, но не могут в силу несовершенства законодательства. Суд запретил вырубку, но только там, где леса уже нет. Есть ещё немало леса, который остается лакомым куском, и прокуратура не может вмешаться, пока не начнутся нарушения. Поэтому мы и обратились к полпреду», — отмечала в интервью «Коммерсанту» жительница Турочакского района Республики Алтай Ольга Конорева.

Очередной митинг алтайских лесозащитников в Республике Алтай состоится 24 февраля. Вместе с тем, некоторые местные жители полагают, что в движении против вырубки леса всё же больше политики: в преддверии выборов в районный совет, который затем назначит главу района, тему защиты лесов пытаются эксплуатировать различные политические группировки. Как бы то ни было, то, что Турочакский район является территорией компактного проживания коренных малочисленных народов Сибири, а вырубка леса противоречит основам их жизни, не может не беспокоить. Равно как и то, что федеральное законодательство не защищает ни их права, ни вырубку реликтового леса в заповедной зоне Республики Алтай.

Напомним, в 2017 году Алтай (Республика Алтай и Алтайский край) вывез в Китай, Узбекистан и Афганистан 600 тыс. кубометров леса.