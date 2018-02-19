Тель-Авив, Израиль, 19 февраля, 2018, 08:30 — ИА Регнум. В ответ на ракетный обстрел южных районов Израиля со стороны сектора Газа израильские ВВС нанесли удары по «подземной инфраструктуре» палестинских боевиков. Об этом сообщает 19 февраля пресс-служба Армии обороны Израиля.

srael Defense Forces Самолеты F-16 ВВС Израиля

Удар военными лётчиками Израиля был нанесён в южной части сектора Газа.

«В ответ на ранее совершённый ракетный обстрел территории Израиля истребители атаковали подземную инфраструктуру в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Речь идёт о ракете, выпущенной палестинскими боевиками. По данным израильских военных, из-за этого пуска в региональном совете Шаах ха-Негев включились сирены.

«Сирены прозвучали в региональном совете Шаах ха-Негев и городе Сдероте», — сообщило военное ведомство.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Отметим, обстрел южных районов страны совершен второй раз за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, палестинская ракета попала в жилой дом в одном из приграничных селений, однако взрыва не последовало. Накануне боевики ХАМАС подорвали фугас на пути следования армейской колонны, четверо военнослужащих Израиля получили ранения.

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Один из 18 ответных ударов армии Израиля пришелся, по данным военных, по подземному тоннелю, который боевики рыли в направлении Израиля.

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