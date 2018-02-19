Орск, Оренбургская область, 19 февраля, 2018, 08:22 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области 19 февраля пройдет акция «Минута памяти», посвящённая жертвам авиакатастрофы в Подмосковье. Об этом сообщает администрация Орска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, мероприятие начнётся в 16:20 по местному времени (14:20 мск) в сквере Славы. Акция будет короткой, без митинга и длинных выступлений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и свечи

Как отметили в мэрии, горожане зажгут свечи в память о погибших, возложат цветы. Школьники запустят в небо 71 белый шар — по числу жертв авиакатастрофы. В 16:27 (время крушения Ан-148) прозвучит гудок сирен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение самолёт, выполнявший рейс «Москва — Орск». На борту находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров, из них 39 — жители Оренбургской области: 28 орчан, семь новотройчан, два жителя Гая, житель Адамовского района и житель ЗАТО «Комаровский». 12 февраля в регионе объявили траур. После того, как появилась информация о трагедии, в городах области стали возникать стихийные мемориалы. В Оренбурге неравнодушные горожане несли игрушки, цветы, свечи к памятнику В. Чкалова на набережной Урала.

Добавим, что 16 февраля ветераны-пограничники внесли коррективы в своё мероприятие в связи с крушением Ан-148. Изначально организаторы собирались провести флешмоб в честь Дня защитника Отечества и 100-летия погранвойск.

16 февраля ветераны-пограничники, школьники со свечами в руках выстроились в форме силуэта самолёта. Рядом учащиеся встали в цифру 71 и запустили в небо 71 шар.

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