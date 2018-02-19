Москва, 19 февраля, 2018, 08:16 — ИА Регнум. В Москве построят железнодорожную станцию в стиле авангард. Проект вестибюля станции «Варшавская» утвержден в Москомархитектуре, сообщается на портале мэра Москвы.

Василий Кандинский. Черный и фиолетовый. 1923

Дизайн вестибюля железнодорожной станции «Варшавская» вдохновлен работами художников-авангардистов XX века Казимира Малевича, Любови Поповой и Эль Лисицкого.

Архитектурная конструкция железнодорожной станции будет иметь асимметричную форму и состоять из ломаных линий.

Фасады станции выкрасят в красный цвет, оформят орнаментом из белых и черных стрелок, символизирующих скорость движения поездов.

По словам главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова, авторы проекта стремились повторить идеи художников-авангардистов. Это яркие цвета, ломаные и асимметричные линии

Платформа станции будет выполнена в красном и сером цветах, колонны, поддерживающие крышу, будут иметь форму ромбов.

Новую железнодорожную станцию «Варшавская» Павелецкого направления Московской железной дороги планируют построить до конца 2018 года.

Станция МЦК «Варшавская» позволит разгрузить станцию метро «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии, а также снизить нагрузку на Павелецкий вокзал.

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Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года с Московским центральным кольцом (МЦК) будут интегрированы еще пять станций столичного метрополитена.

Напомним, движение по МЦК запустили в сентябре 2016 года. Пассажирам доступна 31 станция с 14 пересадками на метро и шестью — на пригородный железнодорожный транспорт.

С каждой станции можно также пересесть на автобусы, троллейбусы или трамваи.

Каждый день скоростными поездами «Ласточка» пользуются больше 300 тыс. пассажиров. С момента запуска поездами МЦК воспользовались около 120 миллионов пассажиров.

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