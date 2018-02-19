Минск, 19 февраля, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает несправедливыми итоги квалификации турнира фристайлистов на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Он уверен, что его страну лишили верной золотой медали во фристайле в акробатике, засудив олимпийского чемпиона Антона Кушнира.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Напомним, Кушнир, представлявший Белоруссию, не смог пройти даже квалификацию в дисциплине «лыжная акробатика». Ему не хватило 0,45 балла для попадания в финал. Тогда как «олимпийские атлеты из России» (ОАР) Павел Кротов и Илья Буров получили шанс бороться за медали. В состав судейской бригады входили представители России, Китая и Швейцарии — конкурентов Белоруссии в борьбе за награды. «Прошёлся» Лукашенко по всем.

«Могу понять швейцарцев, не очень понимаю наших друзей китайцев и отказываюсь вообще понимать наших старших братьев — россиян. Ну, прошёл Буров, надо второго россиянина затащить? Ценой белоруса?! Зачем? Вот моральная позиция судей. Поэтому это сплошное безобразие, я его иначе объяснить не могу», — заявил Лукашенко журналистам.

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В этой связи президент Белоруссии, глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко направил в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха протест. Лукашенко отметил, что ему пришлось ночью поднимать по тревоге МИД и задействовать посольство в Южной Корее, чтобы направить правительственную телеграмму в адрес Баха.

«Высказал ему всё, как я думаю, в мягкой форме. Мы это всё обнародуем. Мы прятать это не будем», — приводит слова президента агентство БЕЛТА.

Лукашенко посчитал неправильным, что МОК «отдаёт медали тем, кто сильнее политически». В случае негативного решения президент Белоруссии намерен в ближайшее время посетить сессию МОК, чтобы «расшевелить это сонное царство».

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МОК уважает решение о недопуске Лукашенко на Олимпийские игры

Как сообщало ИА REGNUM, золото Олимпиады во фристайле накануне, 18 февраля, в Южной Корее завоевал украинский спортсмен Александр Абраменко, второе место занял китайский спортсмен Цзя Цзунъян, «олимпийский атлет из России» Илья Буров стал обладателем бронзовой медали.