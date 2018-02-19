В США задержан угрожавший убийствами в школах подросток
Форт-Лодердейл, США, 19 февраля, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов США задержали 15-летнего подростка из Форт-Лодердейла (штат Флорида), который угрожал совершить убийства в школах на территории округа Броудар, сообщает местное управление шерифа.
По данным полиции, 16 февраля подросток разместил на своей странице в Instagram пост, в котором злоумышленник угрожал учинить расправу в нескольких местных школах. Отмечается, что стражи порядка установили личность подростка и его местоположение, после чего задержали его.
«Молодой человек выглядел раскаявшимся и утверждал, что таким образом хотел напугать своего двоюродного брата», — говорится в сообщении управления шерифа в Twitter.
Сейчас подростку грозит обвинение в правонарушении третьей степени тяжести.
Напомним, 14 февраля в городе Паркленд (штат Флорида) бывший ученик школы устроил стрельбу в учебном заведении. В результате происшествия погибли 17 человек и столько же пострадали.
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В совершении преступления подозревается 19-летний Николас Круз. Ранее молодой человек угрожал своим одноклассникам и был исключен из учебного заведения из-за проблем с дисциплиной и успеваемостью.
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