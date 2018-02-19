Сеул, 19 февраля, 2018, 07:51 — ИА Регнум. В олимпийских деревнях в южнокорейском Пхёнчхане внимательно следят за отсутствием провокаций по отношению к «олимпийским атлетам из России» (ОАР), а также другим спортсменам. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

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«В олимпийских деревнях придирчиво следят за всем, — сказал Адамс. — Если такие случаи произойдут, то мы будем разбираться».

Ранее директор по коммуникациям МОК сообщил, что комитет не исключает возможности ошибки или провокации в новом скандале с положительной допинг-пробой «олимпийского атлета из России» (ОАР) Александра Крушельницкого на ОИ-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

По его словам, с керлингиста ОАР будут сняты все обвинения, если образец пробы «B» будет чистым.

Как сообщало ИА REGNUM, после решения МОК о недопуске сборной России на Олимпиаде выступают отдельные спортсмены под нейтральным флагом в статусе «Олимпийские атлеты из России».

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