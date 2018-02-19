Белорусские «голубые каски» готовы примирять Донбасс и Киев
Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Вопрос о размещении белорусских миротворцев в зоне конфликте между Украиной и донбасскими республиками обсуждался на встрече главы МИД Белоруссии Владимиром Макеем и спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщает 18 февраля минский телеканал «Столичное телевидение».
Инициированная белорусской стороной встреча произошла, по словам Макея, на полях 54-й Мюнхенской конференции.
«Мы запросили встречу, и она состоялась со спецпосланником США по Украине, господином Волкером. Можно лишь только подтвердить готовность Белоруссии участвовать в любом виде, возможном направлении контингента в этот регион», — заявил Макей.
Также глава МИД Белоруссии отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о возможности ввода белорусских миротворцев в этот регион еще в октябре 2014 года.
«В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил разместить миротворцев ООН на линии разделения. Украинская сторона внесла свои предложения относительно того, как она видит эту идею о размещении миротворцев в этом регионе», — добавил Макей.
По его словам, в позициях российской и украинской сторон «есть большие различия». Поэтому сегодняшняя задача, по мнению дипломата, состоит в том, чтобы «сблизить эти позиции, найти, возможно, какое-то компромиссное решение».
Напомним, Москва, согласно предложению которой следует ввести миротворческую миссию ООН в Донбасс, остается на своих позициях — «голубые каски» должны находиться лишь на линии разграничения и охранять наблюдателей ОБСЕ.
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Киев продолжает настаивать на своей позиции — миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории Донбасса и особенно на границе с РФ.
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