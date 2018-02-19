Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Вопрос о размещении белорусских миротворцев в зоне конфликте между Украиной и донбасскими республиками обсуждался на встрече главы МИД Белоруссии Владимиром Макеем и спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщает 18 февраля минский телеканал «Столичное телевидение».

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

Инициированная белорусской стороной встреча произошла, по словам Макея, на полях 54-й Мюнхенской конференции.

«Мы запросили встречу, и она состоялась со спецпосланником США по Украине, господином Волкером. Можно лишь только подтвердить готовность Белоруссии участвовать в любом виде, возможном направлении контингента в этот регион», — заявил Макей.

Также глава МИД Белоруссии отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о возможности ввода белорусских миротворцев в этот регион еще в октябре 2014 года.

«В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил разместить миротворцев ООН на линии разделения. Украинская сторона внесла свои предложения относительно того, как она видит эту идею о размещении миротворцев в этом регионе», — добавил Макей.

По его словам, в позициях российской и украинской сторон «есть большие различия». Поэтому сегодняшняя задача, по мнению дипломата, состоит в том, чтобы «сблизить эти позиции, найти, возможно, какое-то компромиссное решение».

Напомним, Москва, согласно предложению которой следует ввести миротворческую миссию ООН в Донбасс, остается на своих позициях — «голубые каски» должны находиться лишь на линии разграничения и охранять наблюдателей ОБСЕ.

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Киев продолжает настаивать на своей позиции — миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории Донбасса и особенно на границе с РФ.

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