Вашингтон, 19 февраля, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении некоторых граждан Российской Федерации. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телеканала CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

«Мы (власти США) уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок, — сказал Тиллерсон. — Мы рассматриваем еще ряд лиц, в отношении которых могут быть введены санкции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января текущего года минфин США опубликовал так называемый «кремлевский доклад», в котором в общей сложности фигурируют 114 чиновников и 96 бизнесменов.

Читайте также: Сенаторы США призывают к новым санкциям против России

В отношении лиц, попавших в черный список, в течение нескольких месяцев после выхода доклада могут быть введены новые санкции.

Читайте также: Глава РСПП о «кремлевском списке» США: «Может очень затянуть сделку»