Москва, 19 февраля, 2018, 07:17 — ИА Регнум. На прошедшей неделе нефть развернулась после резкого падения. Оптимизму способствует заявление министра энергетики ОАЭ, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Он заявил о том, что в 2018 году ОПЕК обнародует проект соглашения о постоянном сотрудничестве нефтяного картеля и независимых производителей нефти, участвующих в соглашении.

В какой форме будет осуществляться это сотрудничество, пока неясно, однако уже заметны намерения отдельных стран, входящих в ОПЕК, более активно вовлекать Россию в планы деятельности нефтяного картеля.

Возможно, что к такому сотрудничеству ОПЕК подталкивает рост добычи сланцевой нефти в США, грозящий снова обрушить нефтяной рынок. 16 февраля вышел еженедельный отчет компании Baker Hughes о количестве активных нефтедобывающих платформ в США.

Неделей ранее число активных нефтедобывающих платформ увеличилось на целых 26 единиц за неделю, что говорит о том, что американские «сланцевики» не сдадут свои завоеванные позиции без боя.

Это может сегодня, 19 февраля, стать «медвежьим» фактором для рынка нефтяных фьючерсов.

Скорее всего, цена нефти Brent в ближайшие дни может колебаться в коридоре в $62−65 за баррель.

Напомним, 16 февраля нефть марки Brent на ICE по состоянию на 18:00 мск понижалась на 0,15% до $64,13 за баррель. Цена американской нефти WTI снижалась сильнее, и на 18:00 мск теряла 0,7% стоимости, отступив на уровень $60,86 за баррель.

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