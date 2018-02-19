Пекин, 19 февраля, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Китай ожидают дожди на юге страны, в то время, как холодный фронт пронесется над большинством районов страны начиная с 20 февраля, сообщает газета Global Times.

Отпечатки рук. Мороз

Согласно прогнозов Государственного метеоцентра Китая, дожди накроют южные районы Китая с 18 февраля вдоль рек Янцзы и Хань, а также в районах между реками Янцзы и Хуайхэ, в то время, как к югу от реки Янцзы стоит ожидать умеренные ливни.

Провинции Гуйчжоу и Юньнань, районы к югу от реки Янцзы, а также другие северо-западные и южные районы ожидают падение температур от 4 до 10 градусов по Цельсию в период с 20 по 22 февраля.

19 февраля некоторые районы между реками Хуанхэ и Хуайхэ, а также кое-где на севере Китая накроет смог. Очень сильный смог ожидается в прибрежных районах провинций Хэбэй, Хэнань, Шаньси и Шэньси.

Предполагается, что холодный фронт, который настигнет указанные районы 20 февраля рассеет смог. Метеорологи также предупреждают о заморозках и гололедице.

Напомним, что затяжная засуха накрыла Пекин. К 15 февраля в китайской столице осадков не наблюдалось на протяжение 115 дней.