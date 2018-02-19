Омск, 19 февраля, 2018, 07:05 — ИА Регнум. Жители Омска проводили зиму с размахом и, отпраздновав Масленицу, попали в Книгу рекордов России. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, 18 февраля омичи встали в самый большой масленичный хоровод.

Omskportal.ru Рекордный масленичный хоровод в Омске

Масленичные гуляния «Солнцеград» прошли на Любинском проспекте, который ради такого события впервые сделали пешеходным в зимнее время года. Главным событием «Солнцеграда» стал самый большой масленичный хоровод России. На площади Победы 1082 человека, взявшись за руки, побили рекорд, зафиксированный в 2015 году в Москве, когда в хоровод встали 220 человек.

Главный эксперт Книги рекордов России Анатолий Коненко занёс достижение омичей в специальный сертификат, который затем вручили мэру Омска Оксане Фадиной.

«Получился большой настоящий городской праздник в самом сердце Омска — на Любинском проспекте. Это было предложение омичей, общественности, и мы эту идею поддержали. Вместе с городом сделали зимнее открытие Любинского проспекта. Уверен, теперь это станет хорошей традицией», — отметил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Само собой, это событие омичи активно обсуждают в соцсетях. По их словам, это повод гордиться родным городом.

«Омск, жги!»; «Омск — хороший город и точка»; «Приятно, что в нашем городе проходит что то доброе», — так омичи комментируют свой рекорд.

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Напомним, Масленичная неделя в России продолжалась с 12 по 18 февраля. По данным ВЦИОМ, соблюдать обряды на Масленичной неделе планировали 88% жителей России — печь блины, ходить в гости, сжигать чучело зимы.

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Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, в 2018 году приготовление порции блинов из одного литра молока омской хозяйке в среднем обошлось в 105,07 руб. (в 2017 году — 104,71 руб.).

С января 2017 по январь 2018 года в регионе среди продуктов питания, необходимых для приготовления блинов, более всего подорожало сливочное масло (на 7,9%). Соль выросла в цене на 0,7%; молоко пастеризованное 2,5−3,2% жирности — на 0,3%. В то же время сахар подешевел на 22,8%; подсолнечное масло — на 12,2%; куриные яйца — на 11,6%; пшеничная мука — на 0,6%.

В среднем по России в январе 2018 года стоимость порции блинов, приготовленной из литра молока, составила 121,85 руб., в регионах Сибири — 116,89 руб. Самая недорогая порция блинов среди сибирских регионов получилась в Алтайском крае (99,80 руб.). Больше всех на приготовление порции блинов потратили жители Забайкальского края (140,94 руб.).