Екатеринбург, 18 февраля, 2018, 21:55 — ИА Регнум. По факту гибели троих малолетних детей в результате пожара в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Свердловской области.

Pexels Пожар

«На месте происшествия работает усиленная областная следственная группа, в том числе, следователи и криминалисты регионального СК, сотрудники территориального следственного отдела СК, а также представители МЧС и полиции», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в Екатеринбурге в многоквартирном жилом доме произошел пожар. В результате инцидента погибли трое малолетних детей.

ЧП произошло на Сиреневом бульваре.

Читайте также: Пожар в многоэтажке Екатеринбурга: число погибших детей выросло

А также: Крупный пожар в Екатеринбурге: погибли дети