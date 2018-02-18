Киев, 18 февраля, 2018, 21:38 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко намерен принять участие в судебном процессе по делу о событиях на майдане в центре Киева в 2014 г. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил сам глава государства, выступая на церемонии открытия выставки.

(сс) Ввласенко «События на майдане» Киев, ул.Грушевского 22.01.2014

«Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе (по делу Виктора Януковича), — заявил Порошенко. — Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас».

Президент Украины также добавил, что разделяет недовольство общества темпами расследования данного дела.

14 февраля телеканал «112 Украина» со ссылкой на украинского прокурора Руслана Кравченко сообщил, что президент Украины Петр Порошенко будет допрошен по так называемому «делу Януковича» на следующей неделе, последним в списке свидетелей обвинения.

Речь идет о деле экс-президента Украины Виктора Януковича, которого нынешние власти обвиняют в госизмене.

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