Анкара, 18 февраля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. 1614 боевиков обезврежены с начала военной операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

MilitaryArms.ru Турецкая армия на марше

«С начала операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне ВС Турции уничтожили 1614 террористов», — передает вещатель.

Отмечается, что 18 февраля турецкая артиллерия обстреляла позиции курдских формирований в сирийском районе Африн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. вооруженные силы (ВС) Турции начали операцию «Оливковая ветвь» в Африне, направленную против Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов.

Официальный Дамаск решительно осудил действия Анкары, указав, что город Африн является неотъемлемой частью сирийской территории.

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