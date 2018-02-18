Псков, 18 февраля, 2018, 20:47 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 18 февраля, прошли традиционные масленичные гуляния. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, на главной сцене на Октябрьской площади города звучали весенние заклички, частушки-прибаутки, песни в исполнении творческих коллективов Пскова и Псковской области.

Pskov.ru Масленичные гуляния в Пскове

Праздник не обошёлся без народной ярмарки, мастер-классов и аттракционов, а рядом с памятником скобарю любой желающий смог попробовать свои силы и покорить Масленичный столб.

На масленичных гуляниях прошла благотворительная акция «Блинный поединок», которой дал старт временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, врио губернатора вместе со своей старшей дочерью Марией испёк блин с начинкой — псковским мёдом. На благотворительном аукционе этот блин был продан за 2 тыс. рублей.

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Далее к акции присоединились руководители Пскова Иван Цецерский и Александр Братчиков — блин, испеченный усилиями двух псковских градоначальников, также ушёл с аукциона за 2 тыс. рублей.

Вырученные средства будут переданы многодетной семье Афанасьевых, в которой мать одна воспитывает троих несовершеннолетних детей, двое из которых — инвалиды детства.

Напомним, что благотворительный масленичный аукцион в Пскове проводится ежегодно.

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