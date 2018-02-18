Киев, 18 февраля, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Марш сторонников экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, в котором приняли участие около 3 тыс. человек, прошел без нарушений порядка. Об этом сообщает пресс-центр столичной полиции на странице в соцсети Facebook.

Юрій Булка Украинская полиция

«Сбор (сторонников Саакашвили) состоялся в парке им. Т. Г. Шевченко, откуда колонна прошла к Михайловской площади, — говорится в сообщении. — По предварительным подсчетам, участие в акции приняли около 3 тысяч человек».

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов нарушений порядка во время акции не зафиксировали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в Киеве проходила акция протеста сторонников высланного из страны Михаила Саакашвили.

Митинг представлял собой ставший уже традиционным за последние месяцы марш за импичмент президенту Украины Петру Порошенко.

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