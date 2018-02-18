Псков, 18 февраля, 2018, 20:29 — ИА Регнум. В Пскове на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения проанализируют дорожно-транспортное происшествие под Лугой в Ленинградской области, в которое попал автобус с детьми из Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в автобусе находился детский ансамбль «Город детства», преподаватель и сопровождающие детей родители — все направлялись в Санкт-Петербург для участия в творческом конкурсе.

Kaatjem Авария

Авария произошла в субботу, 17 февраля, на 160 км трассы Псков — Санкт-Петербург. По предварительным данным, автобус с детьми съехал в кювет, чтобы избежать столкновения с обгонявшим его транспортом. Никто не пострадал. Дети и сопровождающие взрослые были оперативно доставлены в Лугу, откуда их отправили домой.

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников заявил, что будет проведена комплексная проверка причин дорожной аварии.

«Нам важно разобраться в причинах произошедшего и принять комплекс мер, чтобы не допускать аналогичных происшествий в дальнейшем», — отметил он.