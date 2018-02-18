Вашингтон, 18 февраля, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter выразил возмущение тем, что экс-глава Белого дома Барак Обама передал $1,7 млрд наличными Ирану.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Никогда не смогу смириться с фактом, что Обама смог отправить $1,7 млрд наличными в Иран, — написал Трамп. — И никто в Конгрессе, ФБР или в Минюсте не потребовал провести расследование!»

В сентябре 2016 г. газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Конгрессе США сообщила, что администрация президента США Барака Обамы согласилась снять санкции с государственных банков Ирана, которые были внесены в «черный список» Вашингтона из-за финансирования ракетной программы страны, в обмен на освобождение четырех граждан США.

Санкции против банков Sepah и Sepah International должны были действовать до 2023 г. Они были сняты в тот же день, когда из тюрьмы вышли четверо граждан США. Результатом сделки стало исключение банков из санкционных списков СБ ООН. Также частью сделки было и отправление в Тегеран самолетов с наличностью — Вашингтон заплатил $1,7 млрд, отмечает издание.

Читайте также: WSJ: США сняли санкции с банков Ирана за освобождение заключенных

А также: Минфин США ввел новые санкции против Исламской Республики Иран