Анкара, 18 февраля, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Властям США нужно определиться с политикой в Сирии. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге в Анкаре.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

По его словам, ранее официальный Вашингтон многократно обманывал Анкару по данному вопросу.

«В администрации Обамы (Барак Обама) лишь тянули время, — сказал турецкий лидер. — Однако сейчас настало время для четкого выбора. Либо США выполнят обещания, либо Анкара сама предпримет нужные шаги по борьбе с угрозами нацбезопасности».

По его словам, власти Турции не станут «закрывать глаза» на ракетные обстрелы населенных пунктов страны и гибель мирного населения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 20 января 2018 г. вооруженные силы Турции проводят операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. В соответствии с официальными пояснениями, Анкара намерена обезопасить территории вокруг своих границ и устранить угрозу в виде многочисленных курдских формирований.

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