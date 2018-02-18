Кизляр, Дагестан, 18 февраля, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Личность убийцы, открывшего стрельбу 18 февраля по прихожанам православного храма Георгия Победоносца в городе Кизляре, установлена. Им оказался 23-летний местный житель. Он был убит при задержании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Преступник открыл стрельбу по женщинам, когда они выходили из церкви после вечерней масленичной службы. По предварительным данным, его опознали как уроженца села Кидеро Цунтинского района, проживавшего в поселке Рассвет Тарумовского района Халила Х., пишет РИА «Дербент».

Четверо жертв нападения погибли сразу же, еще трое были госпитализированы в Кизлярскую ЦГБ. Одну женщину спасти не удалось, она скончалась в больнице.

Ранены также двое сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в задержании нападавшего. Среди пострадавших полицейский и один сотрудник Росгвардии. В СКР заявили, что двое раненых из четырех находятся в тяжелом состоянии. Личности троих погибших женщин установлены. Им от 60 до 69 лет, у них у всех славянские фамилии.

По данным очевидцев, кровавая бойня случилась в то время, как люди выходили из храма. Вооруженный ружьем преступник стал стрелять по людям, которые пытались бежать. Двоих он убил на территории храма, двоих — за его пределами, пишет RT.

Некоторые из очевидцев утверждают, что преступник был с сообщницей, которая не стреляла при нападении. Однако в МВД по Дагестану эту информацию опровергли.

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По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета. В ведомстве также отметили, что уголовное дело взял под свой контроль лично глава СКР Александр Бастрыкин, поручивший оперативно установить все обстоятельства происшествия и провести полное и объективное расследование уголовного дела.