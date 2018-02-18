Dmitriy 92 Курская АЭС

Курск, 18 февраля, 2018, 15:24 — ИА Регнум. На Курской АЭС проводится расследование по факту появления неисправности трансформатора собственных нужд и последующего отключения энергоблока №4 утром 18 февраля. Об этом сообщил главный инженер Курской АЭС Александр Увакин.

По его словам, после выяснения причин произошедшего трансформатор будет отремонтирован и энергоблок будет включен в сеть.

«Официально заявляю, что нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации не было, — заявил Увакин. — Действительно, за пределами здания энергоблока на трансформаторе собственных нужд произошло короткое замыкание, из-за чего трансформатор вышел из строя. Для охлаждения корпуса данного трансформатора пожарный расчет сделал пролив воды. Штатно сработала автоматика. Персонал действует по установленным правилам и инструкциям. Ситуация урегулирована».

В настоящее время на Курской АЭС энергоблоки №2 и №3 несут нагрузку, установленную диспетчерским графиком, сообщает управление информации и общественных связей Курской АЭС. Энергоблок №1 находится в плановом капитальном ремонте со 2 января текущего года.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Курская АЭС в составе АО «Концерн Росэнергоатом» входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом». Станция расположена в 40 км юго-западнее г. Курска на левом берегу реки Сейм. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 млн. кВт. Энергоблоки станции были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах. В 1994—2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию. Курская АЭС — крупнейший в Среднерусском Черноземье генерирующий источник электроэнергии.