Кизляр, Дагестан, 18 февраля, 2018, 19:20 — ИА Регнум. До пяти человек возросло число погибших при стрельбе в Кизляре. Об этом сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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«На месте погибли четверо женщин, — сказал источник. — Еще одна женщина скончалась на операционном столе. Четверо остаются в больнице».

Ранее СМИ сообщали о четырех погибших.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону Расул Темирбеков добавил, что стрельбу в городе устроил 22-летний местный житель.

«Он (злоумышленник) был уничтожен на месте преступления», — сказал источник.

По его словам, по факту стрельбы на Масленице в Кизляре было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 (убийство) и статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) УК РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в Дагестане неизвестный открыл стрельбу по толпе людей во время празднования Масленицы. ЧП произошло в городе Кизляре.

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