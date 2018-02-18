Екатеринбург, 18 февраля, 2018, 19:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пожар на Сиреневом бульваре погубил троих детей. Погибли мальчики четырёх и пяти лет и двухлетняя девочка, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы Главного управления МВД России Валерий Горелых.

Mil.ru Пожаротушение

Напомним, МЧС ранее сообщало о том, что из горящей квартиры на первом этаже 12-этажного дома удалось вынести пятерых граждан, в том числе троих детей. По информации ведомства, двое детей погибли.

Как сообщили в управлении СКР по Свердловской области, по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. Его расследует следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга. На месте трагедии работает усиленная следственная группа.

Напомним, пожар возник вечером 18 февраля. Спасатели смогли эвакуировать 45 человек, в том числе 14 детей.