Сеул, 18 февраля, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Сборная «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) по хоккею сыграет с победителем матча между командами Словении и Норвегии в четвертьфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Это стало известно по окончании всех игр группового этапа.

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Команда Олега Знарока вместе с другими победителями групп ─ Чехией и Швецией ─ пробилась сразу в четвертьфинал турнира.

Игры ¼ финала состоятся 21 февраля. Матч с участием команды ОАР начнется в 10:40 по московскому времени.

Сборная «Олимпийских атлетов из России», в случае выхода в полуфинал турнира, сыграет с победителем четвертьфинального матча Чехия — США/Словакия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российской сборной выступать на зимних ОИ-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Вместо нее в Играх участвуют нейтральные спортсмены в статусе «Олимпийский атлет из России».

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