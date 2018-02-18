Кизляр, Дагестан, 18 февраля, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Неизвестный открыл стрельбу по толпе людей во время празднования Масленицы в Дагестане. Об этом сообщил РИА «Дагестан» источник в силовых структурах республики.

BenjaminNelan Трагедия

ЧП произошло в воскресенье, 18 февраля, в городе Кизляре.

«Вооруженный преступник открыл стрельбу по людям в городе Кизляре, — сказал источник. — Погибли четыре человека, еще четверо госпитализированы с ранениями».

По предварительным данным, сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать нападавшего.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.