Неизвестный устроил стрельбу в Кизляре, есть жертвы
Кизляр, Дагестан, 18 февраля, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Неизвестный открыл стрельбу по толпе людей во время празднования Масленицы в Дагестане. Об этом сообщил РИА «Дагестан» источник в силовых структурах республики.
BenjaminNelan
Трагедия
ЧП произошло в воскресенье, 18 февраля, в городе Кизляре.
«Вооруженный преступник открыл стрельбу по людям в городе Кизляре, — сказал источник. — Погибли четыре человека, еще четверо госпитализированы с ранениями».
По предварительным данным, сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать нападавшего.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.