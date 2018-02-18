Калуга, 18 февраля, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Наиболее пожароопасными районами Калужской области считаются Дзержинский, Хвастовичский, Жиздринский, Козельский, Юхновский и Людиновский, сообщили 18 февраля ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

skeeze Лесные пожары

По данным ведомства, в преддверии пожароопасного сезона внимание глав муниципалитетов области акцентировано на информировании населения об изменениях федерального законодательства, касающихся запрета сжигания сухой сельскохозяйственной растительности и организации сжигания в населенных пунктах, в том числе в районе отводов дорог, магистралей и газопроводов.

Также отмечена важность подготовки населенных пунктов к проведении опашки, принятии первичных мер безопасности, проверка готовности водоемов, пожарных емкостей, водонапорных башен и их оборудовании устройствами для забора воды пожарной техникой.

На территории области к пожароопасному сезону 2018 года создана группировка сил и средств — 1 753 человека и 6 286 единиц техники и оборудования.

Напомним, в 2017 году в калужских лесах произошло девять пожаров на общей площади 7,35 га. Все они были ликвидированы в день обнаружения, крупных возгораний не допущено.

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