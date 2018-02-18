Киев, 18 февраля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Украинские националисты вновь совершили нападение на здание Россотрудничества в центре Киева. Об этом сообщает «Страна.ua» с места событий.

Antanana Украинские неонацисты

«(Националисты) дошли до Россотрудничества, — передает вещатель. — (…) Начали бить стекла. Полиция стоит рядом и не мешает разбивать окна в здании. Бросили 20 или 30 камней».

По данным издания, злоумышленники разбили «почти все окна» в здании Россотрудничества, после чего направились к соседнему зданию «Альфа-банка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля 2018 г. в Киеве радикальные националисты учинили погром в здании Россотрудничества. В тот момент внутри находились около 100 человек, включая репетировавших спектакль детей.

Радикалы исписали стены антироссийскими лозунгами, сорвали и сожгли российский флаг.

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