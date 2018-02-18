Калуга, 18 февраля, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Сегодня, 18 февраля, в Калуге на железнодорожном переезде, расположенном в районе переулка Сельского, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского поезда и бензовоза.

Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области Место происшествия

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, по предварительной информации, водитель бензовоза в нарушение требований правил дорожного движения РФ выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с поездом.

В результате дорожно-транспортного происшествия получил ранения водитель бензовоза, мужчина 1958 года рождения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В момент ДТП в поезде находилось 40 пассажиров, которые в настоящее время за медицинской помощью не обращались.

На месте работают сотрудники ГИБДД, заторовых ситуаций на дороге нет. По данному факту проводится проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля на железнодорожном переезде 56 км на перегоне Зеленогорск — Рощино скоростной электропоезд «Ласточка», следовавший из Санкт-Петербурга в Выборг, совершил наезд на автобус «MAN». В автобусе на горнолыжный курорт ехали сотрудники «Кировского завода»: 15 человек, в том числе двое детей.

По данным очевидцев и перевозчика, при въезде автобуса на переезд горел зеленый сигнал светофора. Выехав на переезд, автобус оказался заблокирован неожиданно опустившимися с обеих сторон шлагбаумами и поднявшимися заградительными устройствами.

Водитель автобуса организовал срочную эвакуацию людей из салона, тем самым спас их жизни. Машинист «Ласточки» применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. При ударе автобус отбросило на вышедшего водителя, он получил тяжелые травмы и находится в больнице.

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