Калуга, 18 февраля, 2018, 17:13 — ИА Регнум. В дежурную часть полиции по Ферзиковскому району обратилась местная жительница с заявлением о том, что в отношении ее супруга совершены мошеннические действия. Об этом 18 февраля сообщили ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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Как установили оперативники, муж заявительницы совершил дорожно-транспортное происшествие, в обстоятельствах которого он решил разобраться, обратившись к юристу. Посвятив во все подробности произошедшего должностное лицо одной из организаций, осуществляющих юридические консультации, гражданин надеялся в кратчайший срок решить возникшую проблему.

Юрист оказал консультативную помощь, при этом указав на то, что мужчине грозит уголовная ответственность за совершенное ДТП, но избежать ее возможно за определенную сумму денег. Доверчивый гражданин незамедлительно передал часть денежных средств, а оставшуюся сумму выплачивал в процессе оказания услуг. Однако каждый раз сумма, которая изначально была оговорена, увеличивалась, что насторожило клиента организации.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления.

По версии следствия, мужчина путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, под предлогом освобождения от уголовной ответственности взимал с гражданина денежные средства, не оказывая при этом должной правовой помощи. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 360 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется слествие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственными органами Калужской области подозревается 58-летний адвокат в совершении мошенничества в крупном размере. По версии следствия, к адвокату обратилась жительница Обнинска с просьбой оказать юридическую помощь по уголовному делу, возбужденному по краже в крупном размере, находящемуся в производстве органа полиции Боровского района.

Между тем, адвокат предложил своей доверительнице «сделку», согласно которой он за денежное вознаграждение решит вопрос с сотрудниками правоохранительных органов о не привлечении ее к уголовной ответственности. Доверительница с предложением своего защитника согласилась и передала ему 300 тыс. рублей. Однако, эти деньги адвокат присвоил себе, не исполнив ранее оговоренных условий «сделки».

Подозреваемому в преступлении адвокату, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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