Калуга, 18 февраля, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Итоги конкурса проектов по профилактике экстремизма в молодежной среде подвели члены Общественного совета при УМВД России по Калужской области.

Procspb.ru Нет экстремизму

Как сообщили 18 февраля ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в конце 2017 года общественниками было принято решение организовать тематический конкурс, чтобы привлечь внимание, как можно большей студенческой молодежи к проблемам противодействия экстремизму в современном обществе.

Молодые люди представили на суд жюри свои работы по заявленной тематике. Председатель Общественного совета при региональном УМВД России, ректор Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского Максима Казак в торжественной обстановке вручил участникам и победителям конкурса проектов по профилактике экстремизма в молодежной среде дипломы, благодарственные письма и сувениры. Также было принято решение поощрить активную молодежь за участие в конкурсе денежными призами.

Так, победителями в номинации «Калужская область — регион межнационального согласия» стали Анастасия Цаплина и Анастасия Кузнецова. Девушки разработали тематические анкеты и провели по ним опрос студенческой молодежи, количество участников которого составило более 850 человек.

В номинации «Скажи нет Экстремизму!» лучшими признаны Станислав Выборнов и Татьяна Милосердова. Молодые люди создали агитационный плакат «Stop Extremism Now».

Марина Анастасия, Елена Позницкая и Валерия Яничкина разработали плакат «Мир без границ начинается с мира без предрассудков» и одержали победу в номинации «Мой выбор — Закон!».

Остальные участники конкурса, среди которых были создатели специального проекта, тематической памятки, песни, рисунков получили благодарственные письма от руководства Управления МВД России по Калужской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 90% калужан не видят межнациональных проблем в социальном и информационном поле, а более 60% считает, что в Калужской области налажено межнациональное согласие. Об этом, со ссылкой на социологический опрос, было заявлено на региональном координационном совещании руководителей органов государственной власти. На заседании, в частности обсудили реализацию стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года.

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