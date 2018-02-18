Обнинск, Калужская область, 18 февраля, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Многоцелевой обрабатывающий центр с числовым программным управлением не имеющий аналогов в России, предназначенный для изготовления оснастки и обработки с высокой точностью изделий из полимерных композиционных и других материалов запущен на новом производственном участке Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» имени А.Г. Ромашина Калужской области.

Фото пресс-службы ОННП Технология В новом центре предприятия

Как сообщил 18 февраля ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин, расположенный в просторном цехе участок механической обработки и уникальное оборудование введены в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники в России» (ФЦП «РГАТ»).

Участок, оснащенный передовым оборудованием, будет решать задачи по обеспечению серийного выпуска крупногабаритных элементов конструкций из полимерных композиционных материалов для перспективного российского пассажирского авиалайнера МС-21 и других образцов современной авиационной техники. Уникальная высокопроизводительная пятикоординатная установка позволит с высокой точностью обрабатывать изделия длиной до 20 метров шириной до 3 метров.

«Такого оборудования нет ни у кого в стране, — сказал Силкин. — Наш обрабатывающий центр способен работать с 20-метровыми изделиями, достаточно сказать, что длина крыла передового отечественного лайнера МС-21 — 19 метров. Имеющиеся компетенции и производственные мощности дают нам широкие возможности для производства уникальной продукции».

Irkut.com Самолет МС-21 в цехе окончательной сборки

Напомним, ОНПП «Технология» ОНПП «Технология» (входит в Холдинг «РТ-Химкомпозит», Госкорпорация Ростех) является признанным центром компетенций в области разработки и выпуска крупногабаритных агрегатов и конструкций из полимерных композиционных материалов.

В конце 2017 года предприятие приступило к серийному производству углепластиковых конструкций кессонов киля и стабилизатора для авиалайнера МС-21 в рамках контракта на поставку пяти комплектов силовых элементов хвостового оперения, заключенного с корпорацией «Иркут».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Калужской области решено создать центры компетенций по отдельным производственным направлениям. Предлагается создать центры компетенций по заготовительному, литейно-кузнечному, гальваническому, термическому и иным производственным направлениям.

По мнению разработчиков проекта, центры можно организовать на базе одного из предприятий — лидеров по указанным направлениям, либо через создание совместных производств. Услугами таких центров может воспользоваться при необходимости любой производитель, тем самым снижая собственные затраты, сокращая сроки освоения и вывода на рынок новых и усовершенствованных продуктов.

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