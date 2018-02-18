Gtrk-kaluga.ru На сеансе связи школьников с космонавтами

Gtrk-kaluga.ru На сеансе связи школьников с космонавтами

Калуга, 18 февраля, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Семи школьникам из Калужской области сегодня, 18 февраля, удалось пообщаться по космический связи с экипажем Международной орбитальной станции. В этом калужским ребятам помогли специалисты объединенной областной технической школы ДОСААФ.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в детско-юношеским центром космического образования «Галактика», который с Областным молодежным центром стали организаторами акции, в течение месяца более 150 ребят из Калужской области присылали на конкурс «Звездный вопрос» свои варианты вопросов. После подведения итогов были отобраны лучшие вопросы, которые ребята задали космонавтам Александру Мисуркину и Антону Шкаплерову.

Сеанс радиосвязи с МКС проходил 8 минут, следующий будет возможен не раньше чем через 3 месяца.

Кстати, общение калужских школьников с находящимися на орбите Земли космонавтами планируется сделать регулярным. Многие из юных участников «звёздного» конкурса, приславших наиболее интересные вопросы на конкурс, будут приглашены на следующие сеансы связи.

Напомним, идея организовать общение между космонавтами и учащимися принадлежит активистам Российского движения школьников.