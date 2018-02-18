Раменское, Московская область, 18 февраля, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что командир разбившегося на территории Подмосковья пассажирского самолета Ан-148 вышел в рейс с просроченным медицинским заключением, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте авиакомпании «Саратовские авиалинии».

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«Валерий Иванович Губанов, командир воздушного судна на рейсе Москва-Орск, потерпевшего крушение 11 февраля 2018 г., вышел в рейс, имея на руках заключение врачебной летной экспертной комиссии (ВЛЭК) от 9 февраля 2018 г.», — говорится в сообщении.

В авиакомпании отмечают, что пилот прошел комиссию в Волгограде, а медзаключение ему было выдано медсанчастью Волгоградского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга».

Ранее ряд СМИ сообщил, что заключение медкомиссии о профпригодности командир разбившегося на территории Подмосковья самолета Ан-148 якобы было просрочено.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение пассажирский самолет, выполнявший рейс «Москва — Орск». На борту воздушного судна находился 71 человек. Никто не выжил.

По данным МАК, причиной крушения мог стать сбой в показаниях скорости из-за того, что датчики были выключены и обледенели.

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