Минск, 18 февраля, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился судейством выступления белорусского фристайлиста Антона Кушнира на XXIII зимних Олимпийских играх. В связи с этим Лукашенко, который также является главой национального олимпийского комитета Белоруссии, направил президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху официальный протест. Соответствующее заявление Лукашенко сделал журналистам сегодня, 18 февраля, на избирательном участке, после голосования на выборах в местные советы.

Serge Serebro Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Дело в том, что олимпийский чемпион 2014 года Антон Кушнир не смог пройти квалификацию в соревнованиях по лыжной акробатике. Судьи дали ему только 121,7 балла за лучшую попытку, и ему не хватило всего 0,45 балла, чтобы опередить швейцарского фристайлиста за право попадания в финал.

Многие спортивные специалисты указывают, что Кушнир был достоин гораздо больших баллов и его явно засудили. Осложняет ситуацию тот факт, что наименьший балл белорусскому спортсмену поставил судья из Швейцарии.

Лукашенко рассказал, что сперва белорусская олимпийская сборная попробовала подать протест в Международную федерацию лыжного спорта, но те никак не стали реагировать на явное засуживание белорусского спортсмена.

«Наша федерация пыталась после этого подать протест, переговорить по-хорошему со своими коллегами в Пхёнчхане — Международной федерацией лыжного спорта. Ответ был ясно какой. Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Республике Корея. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес Баха. Высказал ему всё, как я думаю, в мягкой форме», — рассказал Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул, что в скором времени белорусские власти обнародуют текст письма, которое было направлено президенту МОК Баху. Лукашенко отметил, что белорусской стороне скрывать нечего.

Также он рассказал, что с белорусскими властями уже связались представители офиса президента МОК и пообещали разобраться в этом инциденте.

«Возмутилась уже вся спортивная общественность, идут сигналы, что это не нормально», — сообщил Лукашенко.

Но на положительный исход белорусский лидер не рассчитывает и считает, что комитет не вынесет решение в пользу Кушнира. В связи с этим он считает, что пора всерьез поставить вопрос о профпригодности нынешнего состава МОК и вообще о его реформировании.

«Слишком хорошо живется. Делят спортсменов заранее по рангам и начинают делить медали: кто сильнее политически, тот и получает медаль; так быть не должно», — прямо сказал Лукашенко.

Более того, президент Белоруссии решил воспользоваться своим статусом главы национального олимпийского комитета и посетить ближайшую сессию МОК, «чтобы это сонное политизированное царство немножко расшевелить».

Ещё больше осложняет ситуацию тот факт, что в судейской коллегии, которая оценивала выступление Кушнира, были также судьи из России и Китая. Лукашенко считает, что все три судьи (швейцарец, китаец и русский) целенаправленно протаскивали своих спортсменов в финал и специально поставили Кушниру низкие оценки, так чтобы он оказался на седьмом месте в квалификации (в финал попадают шестеро).

По мнению Лукашенко, судьи пытались засудить Кушнира сразу же в первой попытке квалификации, но смогли это сделать только во второй попытке.

«Судьи понимали, что пусти его в финал — всем будет труба», — считает Лукашенко.

«Я могу понять швейцарцев, не очень понимаю наших друзей китайцев и отказываюсь вообще понимать наших старших братьев — россиян. Это сплошное безобразие, я его иначе объяснить не могу», — посетовал Лукашенко.