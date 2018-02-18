Ставрополь, 18 февраля, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В Буденновском районе Ставропольского края горел частный жилой дом. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Tammy Sue Пожар

ЧП произошло в воскресенье, 18 февраля, на улице Октябрьская в поселке Искра. По предварительным данным, в результате инцидента погибли 2 человека.

«В результате пожара уничтожена кровля и потолочное перекрытие на S=42 квадратных метра, — говорится в сообщении. — Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются».

На месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

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