Киев, 18 февраля, 2018, 15:30 — ИА Регнум. В Киеве проходит акция протеста сторонников высланного из страны Михаила Саакашвили. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщают украинские СМИ.

Haqqin.az Традиционные протесты в Киеве

Акция протеста представляет собой ставший уже традиционным за последние месяцы марш за импичмент президенту Украины Петру Порошенко.

Небольшие колонны протестующих собрались в парке Шевченко и начали свое шествие по улицам Киева.

Подобные акции последние полгода регулярно устраивал бывший грузинский президент, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Критическую массу людей такие акции никогда не набирали.

Украинские власти недавно смогли наконец-то выслать Саакашвили, правда, не в Грузию, где ему грозит тюрьма, а в Польшу, откуда он в свое время незаконно проник на Украину.

После выдворения Саакашвили объявил, что совершит турне по европейским странам, а затем вновь вернётся на Украину, чтобы свергать Петра Порошенко.