В Киевском метро закрыли шесть станций из-за сообщения о минировании
Киев, 18 февраля, 2018, 14:46 — ИА Регнум. В Киеве закрыли шесть станций метрополитена из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.
Metro.kiev.ua
Киевское метро
Сообщается, что закрыты станции «Площадь Льва Толстого», «Университет», «Театральная», «Золотые Ворота», «Майдан Незалежности» и «Крещатик». Все эти станции закрыты на вход и на выход.
На станциях проводится тщательный осмотр.
Стоит отметить, что сегодня в Киеве проходят акции протеста сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который был выслан с Украины в Польшу.