Киев, 18 февраля, 2018, 14:46 — ИА Регнум. В Киеве закрыли шесть станций метрополитена из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

Metro.kiev.ua Киевское метро

Сообщается, что закрыты станции «Площадь Льва Толстого», «Университет», «Театральная», «Золотые Ворота», «Майдан Незалежности» и «Крещатик». Все эти станции закрыты на вход и на выход.

На станциях проводится тщательный осмотр.

Стоит отметить, что сегодня в Киеве проходят акции протеста сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который был выслан с Украины в Польшу.