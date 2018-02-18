Красногорск, 18 февраля, 2018, 13:48 — ИА Регнум. На месте крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовский авиалиний», который разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области, завершены поисковые работы. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Московской области.

Пресс-центр Главного управления МЧС России Спасатели МЧС России на месте крушения самолета Ан-148

Сообщается, что представители МЧС, Следственного комитета и Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подписали акт о прекращении поисковых работ на месте крушения Ан-148. На данный момент все поисковые работы завершены.

Начат поэтапный вывод группировки МЧС из зоны крушения лайнера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты МАК расшифровали оба черных ящика разбившегося Ан-148. Согласно предварительным выводам комиссии МАК по расследованию катастроф, крушение самолета могло произойти из-за обледенения датчиков скорости.

По какой-то причине экипаж не включил систему обогрева датчиков, и сразу после взлета произошло их обледенение, что привело к расхождению реальной скорости самолета и той, что показывали приборы.

Экипаж пытался набрать, как ему казалось, недостающую для взлета скорость, но на самом деле существенно превысил её, что привело к потере управления и столкновению с землей.

На борту самолета находился 71 человек. Все они погибли.