Тель-Авив, Израиль, 18 февраля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Заместитель посла Российской Федерации в Израиле Леонид Фролов заявил, что Россия будет на стороне Израиля в том случае, если эта страна подвергнется нападению со стороны Исламской Республики Иран. Такое заявление, которое явно не соответствует его дипломатическому рангу, Фролов сделал в интервью изданию Times of Israel, опубликованном 15 февраля.

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Интервью состоялось через несколько дней после инцидента с иранским беспилотным летательным аппаратом на сирийско-израильской границе, который привел к тому, что израильские ВВС атаковали военные объекты Ирана на территории Сирии, а сирийские системы ПВО сбили как минимум один израильский боевой самолет в время этих атак.

«В случае агрессии в отношении Израиля, не только Соединенные Штаты будут на стороне Израиля — Россия тоже встанет на его сторону. Многие наши соотечественники живут здесь в Израиле, и Израиль в целом дружелюбная страна, и, таким образом, мы не позволим никакую агрессию против Израиля», — заявил заместитель российского посла в Тель-Авиве Леонид Фролов.

При этом Фролов выразил сомнение в том, что БПЛА, который израильские военные сбили в районе Голанских высот, принадлежал Ирану. Дипломат предложил израильским спецслужбам наладить контакт с сирийскими коллегами.

Напомним, согласно конституции Российской Федерации, основные направления внешней политики России определяет президент страны.