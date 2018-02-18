Сеул, 18 февраля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Олимпийские лыжники из России смогли завоевать серебряную медаль в эстафете 4 по 10 километров. Соревнования прошли сегодня, 18 февраля.

Mil.ru Лыжник

В команде «олимпийских атлетов из России» на лыжной эстафете участвовали: Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Дистанцию они смогли преодолеть за 1 час, 33 минуты, 14,3 секунды.

Это второй результат. Первое место традиционно досталось норвежским лыжникам, страдающим астмой — они опередили олимпийских лыжников из России на 9,4 секунды.

Третье место досталось французам, которые отстали от норвежцев на 36,9 секунды.