Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что украинские власти врут о прошедшей «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности встрече лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с послом Российской Федерации в Германии Сергеем Нечаевым. Соответствующее сообщение Захарова опубликовала на своей странице в американской социальной сети Facebook накануне, 18 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Ранее Захарова опубликовала фотографию, на которой запечатлена Тимошенко и её заместитель Григорий Немыря, которые непринужденно общаются с послом Российской Федерации в Германии Сергеем Нечаевым.

Эта фотография вызвала на Украине нешуточный скандал. После её публикации пресс-служба «Батькивщины» выпустила заявление, в котором утверждалось, что Тимошенко и Немыря не знали, что общаются с послом России в Берлине, и вообще вся эта ситуация — «спецоперация Кремля» и провокация с целью дискредитировать Тимошенко.

Пресс-служба утверждала, что Тимошенко и Немыря находились возле помещения, где через пять минут якобы должна была начаться встреча с комиссаром Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.

«Фото с представителем страны-агрессора является спланированной провокацией. Обращаемся к средствам массовой информации с просьбой не принимать участия в кремлевских спецоперациях», — сказано в заявлении пресс-службы «Батькивщины».

Однако Захарова заявила, что те нелепые объяснения, которыми пытается прикрыть Тимошенко её пресс-служба, совершенная ложь.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что разговор Тимошенко с послом Нечаевым проходил в то время, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров проводил переговоры с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

По словам Захаровой, посол Нечаев на русском языке и громко, так что слышали даже журналисты, поздоровался с Тимошенко и Немырей и поинтересовался, удобно ли им общаться с ним, когда вокруг столько журналистов.

«Все мило улыбались, шутили, кокетничали, а когда увидели журналистов, начали отворачиваться от объективов. Но было поздно», — пишет Захарова.

Она считает, что причина столь мелкого вранья со стороны украинских политиков довольно банальна — им нужно ежесекундно поддерживать куда большую ложь, которую они втюхивают своему населению — об «агрессии России».

«Почему они вам врут по такой мелочи? Потому что они врут вам всё время: они врут, что Россия — агрессор, потому что никакого другого объяснения тому, что они разбазарили Украину, нет», — пишет Захарова.